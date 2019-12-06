مساعد ميتشو السابق يرفض عودته إلى أورلاندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرفض بينسون مهلونجو، المساعد السابق للصربي ميتشو، عودة المدير الفني السابق للزمالك لقيادة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بعد مطالبة جماهير "القراصنة" إدارة النادي بعودته مجددا.

وفي تصريحات لموقع "kick off" الجنوب إفريقي، قال مهلونجو الذي يعمل حاليا كمساعد ثالث مع رولاني موكوينا المدير الفني لأورلاندو: "رولاني في حالة جيدة ويتعين عليهم الالتزام بالمدرب".

وأضاف: "يُمنح الآخرون موسمين أو ثلاثة مواسم في أنديتهم، دعونا نمنحه فرصة أيضًا. الفريق يلعب بشكل جيدًا وأعتقد أنه يستحق فرصة ويجب التمسك به لمدة عام أو عامين، ودعونا نرى".

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وأتم مهلونجو قائلا: "عودة ميتشو ستزعزع استقرار الفريق ولا نريد العودة للخلف، لقد رحل وتولى المدرب رولاني تدريب الفريق، فليستمر في ذلك. رولاني في حالة جيدة ودعونا لا ننظر إلى عمره".

ويحتل أورلاندو بيراتس حاليا المركز الثامن في جدول الدوري الجنوب إفريقي للموسم الحالي برصيد 16 نقطة، مبتعدًا بفارق 15 نقطة عن كايزر تشيفز متصدر الترتيب بعد مرور 12 جولة للمسابقة.

يُذكر أن ميتشو رحل عن الزمالك بعد 137 يوما قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء منذ توليه مسؤولية الفريق في أغسطس، ولعب 13 مباراة محققا نسبة انتصارات بلغت 64% وتُوج بكأس مصر.