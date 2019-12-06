لاعب وولفرهامبتون لمصراوي: علينا أن نفتخر.. ومن الصعب مواجهة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أشاد الأيرلندي مات دوهيرتي، لاعب وولفرهامبتون، بمستوى فريقه خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالنظر إلى سرعته وقدرته على إنهاء الهجمات.

فريق وولفرهامتون يقدم موسما رائعًا في بريميرليج ويحتل حاليا المركز الخامس، ويظهر بين أفضل لاعبيه دوهيرتي الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط، حيث أحرز هدفين وصنع هدفا في 14 مباراة بالمسابقة.

وفي تصريحات خاصة ليلا كورة، قال دوهيرتي عن مشوار فريقه هذا الموسم: "نحن بحالة جيّدة جدًا، نلعب تقريبًا الأحد والخميس من كل أسبوع، فنحن حاليًا في مرحلة المجموعات وصعدنا لمرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي ونحتل المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز".

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وأوضح صاحب الـ27 عاما: "فريقنا لم يخسر في آخر 10 مباريات بالدوري و14 مباراة في جميع المنافسات، إنه أمر رائع وعلينا أن نفتخر بما نحن عليه الآن، نلعب بشكل جيد مع مدربنا المميز نونو، وكل شيء إيجابي للغاية".

وعن توقعه للفائز بهذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح: "أرجح فوز مانشستر سيتي بالدوري، أعلم جيدًا أن ليفربول يتقدم بفارق كبير، ولكن مازال الوقت طويلًا وهناك جولات عديدة ومانشستر سيتي لن يسمح بإهدار الكثير من النقاط، سيكون الأمر ممتعًا للغاية ولكني عند اعتقادي بأنهم يستطيعون حصد اللقب".

ليفربول يتربع حاليا على صدارة ترتيب بريميرليج برصيد 43 نقطة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و11 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، ويأمل رفاق محمد صلاح في تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب المسابقة لأول مرة بعد غياب طويل استمر 30 عاما.

ولم يفوت نجم وولفرهامبتون الفرصة للحديث عن صلاح في ختام تصريحاته قائلًا: "لا يحتاج إلى سؤال، إنه لاعب عالمي من الفئة الأولى، هو سريع للغاية ومن الصعب مواجهته، هو لاعب بارع جدًا ودائمًا ما يتخذ القرارت الصحيحة في الملعب، ويستطيع إنهاء الهجمات بشكل جيد للغاية وبطرق غير متوقعة واستثنائية".