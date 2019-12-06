مباريات اليوم.. الأهلي يصطدم بالهلال .. وينتظر منافسه في الكأس .. وديربي في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر يوماً هاماً في بطولة دوري أبطال أفريقا وبطولة كأس مصر فيما تظهر الكرة الأوروبية بمباراة هامة في الدوري الإيطالي.

الأهلي يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا وينتظر تحديد من منافسه في كأس مصر حيث سيواجه الفائز من مباراة الترسانة وإنبي.

وفي دوري أبطال أفريقيا يصطدم الرجاء المغربي فيتاكلوب الكونغولي وهو يسعي لتجنب الهزيمة الهزيمة بعد الخسارة على ملعبه من الترجي من أجل التمسك بحظوظه في التأهل

ويقدم الخليج 365 أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين:



1- الأهلي × الهلال .. الموعد: 9 م .. القناة:beIN Sports HD 1.. المعلق : حفيظ دراجي.

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2- فيتا كلوب×الرجاء .. البطولة: الموعد: 6م .. القناة:beIN Sports HD 1.. المعلق : جواد بدة.

3- الترجي × شبيبة القبائل .. الموعد: 9 م .. القناة:beIN Sports HD 2.. المعلق : محمد بركات.

4- فياريال × أتليتكو مدريد .. الموعد: 10 م .. القناة:beIN Sports HD 3.. المعلق : نوفل الباشي.

5- إنتر ميلان × روما .. الموعد: 9:45 م .. القناة:beIN Sports HD 4.. المعلق : عصام الشوالي.

6- إنبي × الترسانة .. الموعد: 5 م .. القناة: تايم سبورت .. المعلق : هيثم هيبة.