تشكيل الأهلي المتوقع.. فايلر يفاضل بين 4 لاعبين في مركزين أمام الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات للمسابقة القارية.

ويفاضل فايلر في مركزين، الأول يتمثل في الهجوم بين النيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو، والآخر في الظهير الأيسر بين محمود وحيد وأحمد فتحي من أجل تعويض علي معلول للإصابة.

ويتجه المدرب السويسري للاعتماد على المالي أليو ديانج بشكل أساسي، خاصةً بعد الأداء الذي ظهر به في المباراة الأخيرة للأهلي أمام بني سويف بكأس مصر، والتي انتهت بفوز الأحمر (3-1).

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد أو أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي أو وليد أزارو.

يُذكر أن الأهلي يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في رادس، في الوقت الذي يتصدر فيه الهلال الترتيب بثلاث نقاط.