سيف عيسي يتأهل ألى ربع نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو بموسكو

تأهل سيف عيسى لاعب منتخب مصر الوطني للتايكوندو إلى ربع نهائي منافسات وزن 80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى والمقامة يومي 6 و7 ديسمبر بموسكو (روسيا) والمصنفة G8 من قبل الاتحاد العالمي للعبة، والتي تضم أفضل 16 لاعبا في كل وزن من الموازين الأولمبية الثمانية (4 رجال و4 سيدات).

وتأهل سيف عيسى إلى ربع النهائي بعد الفوز على بطل اسبانيا دانييل كيسادا باريرا في مباراة الدور الاول.

ونهائي الجائزة الكبرى هي اخر بطولات التصنيف الأولمبي، فهي الفرصة الأخير لحصد المزيد من النقاط من أجل تحسين التصنيف الأولمبي النهائي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيتم الإعلان

عنه أول يناير المقبل.ويحتل سيف عيسى حاليا المركز الخامس مما يجعله اللاعب المصري الوحيد على مشارف التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال التصنيف الأولمبي حيث يتأهل أول خمسة لاعبين في التصنيف الأولمبي مباشرةً للأولمبياد.

ويرأس بعثة منتخب مصر الوطني في موسكو عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ويقود المنتخب المصري للتايكوندو فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.