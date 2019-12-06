ميتشو: رحلتي مع الزمالك لا تنسى

وجه ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، الشكر لنادي الزمالك، وجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا سعادته للعمل مع النادي الأبيض خلال الفترة السابقة.

كان نادي الزمالك فسخ تعاقده مع ميتشو بالتراضي، عقب الهزيمة المدوية أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال

أفريقيا.

قال ميتشو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ممتن لكل من يهتم بكرة القدم في مصر الذين يضعون الزمالك في قلوبهم على الرحلة التي لا تنسى، خالص التقدير لكل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، كان من دواعي سروري

العمل معكم، حظ سعيد وأتمنى لكم كل خير.

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أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي منذ أيام لخلافة ميتشو.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.

وخاض كارتيرون مباراته الأولى مع الأبيض أمام الشرقية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي أنتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.