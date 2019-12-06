غدًا.. الأهلي يواجه المقاولون في مهرجان سوبر البراعم

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ غداً السبت مع فريق النصر، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة التاسعةمن مهرجان سوبر البراعم.
يذكر أن مباريات البراعم تقام دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ -٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصداً للنقاط بلقبها.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٩ بالأهلي جمال السيد مديراً فنياً ومحمد عبد العزيز مدرباً وهاني داوود مدرباً مساعداً.
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