اليوم.. الأهلي يواجه فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات، بالنادي الأهلي فريق فاب الكاميروني، اليوم، في أولى مباريات المجموعة الثانية في البطولة الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى ١٥ ديسمبر الجاري. الجمعة في مصر وتستمر حتى ١٥ ديسمبر الجاري. تقام المباراة في الرابعة والنصف عصرا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة. القاهرة. وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد دخل معسكرا مغلقا لمدة ٤ أيّام، استعدادا لمنافسات البطولة الإفريقية. يشارك الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية فيروفيارو الموزمبيقي، وفاب الكاميروني، أي أس بي الكونغولي.

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