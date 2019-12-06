شاهد.. المران الأول للزمالك بقيادة كارتيرون استعدادًا لأول أغسطس

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الأول، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فى العاشرة صباح اليوم الجمعة، بملعب عبداللطيف أبورجيله، استعدادًا للقاء أول أغسطس الأنجولى غدًا فى الجولة الثانيه لدورى المجموعات الأفريقى.

اختار كارتيرون ٢٠ لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديده

استعدادًا للمباراة يتوقع أن يكونوا: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعه ومحمد عبدالشافى وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد حسن وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى وشيكابالا وعمرالسعيد ومصطفى محمد.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة عقب مباراة الشرقية فى دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتى قادها المدير الفنى بنفسه رافضًا فكرة الجلوس فى المدرجات، بهدف رؤيه اللاعبين على الطبيعة وتقييمهم فنيًا.