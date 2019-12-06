تفاصيل تخفيض الزمالك لراتب "كارتيرون"

اتفق نادي الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على تخفيض راتبه الشهري من 100 ألف دولار إلى 67 ألف دولار شهريًا.
كارتيرون تولى قيادة الزمالك لمدة سنة قابلة للتمديد، خلفًا للصربي ميتشو، الذي أقيل من منصبه على خلفيةسوء النتائج في المرحلة الأخيرة.
وقاد "كارتيرون" الزمالك في لقاء الشرقية في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، الذي انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول أمس الأربعاء،ثم قاد أول مران للفريق بالأمس استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، التي ستقام غدًا السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
من المقرر أن يعقد مجلس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا، الأحد المقبل، لتقديم كارتيرون برفقة جهازه المعاون الجديد في القلعة البيضاء بعد الانتهاء من مواجهة الفريق الأنجولي.
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