محمود متولي يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي

يبدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاثنين المقبل، تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وذلك بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.
خضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية في الجيم على أن يبدأ الاثنين المقبل مرحلة الجري حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترةالمقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.
كان محمود متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، غادر على إثرها الملعب وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة.
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