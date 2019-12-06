شباب المقاولون يهزم بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية

حقق فريق المقاولون فوزا غاليا على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل.

أحرز أهداف المقاولون كريم محمود هدف ومحمد سعيد هدف وياسين ياسر.

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أكد الشيمى المدير الفنى لفريق المقاولون

أن الفوز كان مهما لختام الدور الأول معربا عن سعادته بالأداء وقد شاهد اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.

يقود الجهاز الفني للمقاولون محمود

الشيمى مدير فنى وطلعت حسن مدرب عام وحازم فرج مدرب حراس مرمى ومحمد حسام علاج طبيعى وعلاء سعد إدارى وأحمد طنطاوى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.