براعم المقاولون يفوز على الهايكستب بثمانية

فاز فريق براعم المقاولون العرب 2008، على الهايكستب بثمانية في مهرجان البراعم المقام على ملاعب النادي الأهلى بمدينة نصر. يقود جهاز فني للمقاولون حسن السيد مدير فني وأحمد السكرى مدرب وبلال ثابت مدرب حراس مرمى وعلاء سعد إدارى وعمران علاج طبيعي، ومشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا، تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب. سعد إدارى وعمران علاج طبيعي، ومشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا، تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.

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