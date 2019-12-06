الاتحاد الأفريقي للكاراتيه يدرس تكريم أبطال مونديال الناشئين

يدرس الاتحاد الأفريقي للكاراتيه تنظيم احتفالية لنجوم منتخبنا الوطني للناشئين بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في تشيلي وانتزاع 19 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

أكد طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه أن مصر رفعت اسم القارة الأفريقية عاليا في بطولة العالم الأخيرة ولابد من تكريم الأبطال على ذلك الإنجاز التاريخي.

أضاف أن الإنجاز الذي تحقق يعود في المقام الأول والأخير إلى الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي الذي نجح في تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين.

أوضح المصباحي أن الاتحاد الأفريقي يدرس خلال الفترة المقبلة فكرة مصر منح شرف تنظيم بطولة قارية خاصة بعد النجاح التنظيمي الذي حظيت به مصر مؤخرا للبطولات القارية والدولية في مختلف الألعاب

يذكر أن المصباحي متواجد في القاهرة حيث كان في استقباله محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي والمستشار أحمد أبو عيشة عضو مجلس الإدارة و محمد على تاتو و هاني قشطة مدربي منتخبنا في أحد الفنادق الكبرى.

ويعود سبب تواجد المصباحي في مصر لخوضه انتخابات الأوكسا التي ستقام يوم 9 ديسمبر الجاري حيث إنه مرشح على منصب نائب الرئيس. في المقام الأول والأخير إلى الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي الذي نجح في تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين.أوضح المصباحي أن الاتحاد الأفريقي يدرس خلال الفترة المقبلة فكرة مصر منح شرف تنظيم بطولة قارية خاصة بعد النجاح التنظيمي الذي حظيت به مصر مؤخرا للبطولات القارية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية يذكر أن المصباحي متواجد في القاهرة حيث كان في استقباله محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي وسيد نصر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي والمستشار أحمد أبو عيشة عضو مجلس الإدارة و محمد على تاتو و هاني قشطة مدربي منتخبنا في أحد الفنادق الكبرى.ويعود سبب تواجد المصباحي في مصر لخوضه انتخابات الأوكسا التي ستقام يوم 9 ديسمبر الجاري حيث إنه مرشح على منصب نائب الرئيس.

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