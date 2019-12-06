اونلاين | dawri live| مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر اليوم 06‏/12‏/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر dawri live| مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر اليوم 06‏/12‏/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

يخوض فريق النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مباراة هامة أمام نظيره البكيرية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة النصر مع البكيرية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة قناة “السعودية الرياضية 1”.

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

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مشاهدة مباراة النصر والبكيرية في كأس خادم الحرمين

وتنطلق مباراة النصر والبكيرية، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع من مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اختياراته للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق البكيرية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

ويواصل الفريق الأصفر استعدادته القوية، تحت قيادة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا، وذلك من أجل حسم المواجهة أمام البكيرية بأريحية كبيرة والتأهل للدور الـ16 من كأس الملك سلمان 2019/2020.

موعد مباراة النصر والبكيرية والقنوات الناقلة

من المقرر ان تنطلق فعاليات مباراة

النصر

والبكيرية في تمام الساعه الثامنة إلا خمسة عشر دقيقة 19:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة إلى الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة إلا خمسة عشر دقيقة 20:45 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية وسلطنة عمان.