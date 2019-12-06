اونلاين | now| مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر now| مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيتا كلوب مع نظيره الرجاء البيضاوي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

تنطلق مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " الشهداء " في مدينة "كينشاسا – جمهورية الكونغو ".

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " جواد بدة "BEIN SPORT HD "1

يلا شوت مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة دري أبطال أفريقيا 2019/2019

يدخل فريق فيتا كلوب المباراة في المجموعة الرابعة في المركز الثالث بدون نقاط ، بينما يحتل الرجاء البيضاوي المغربي المركز الرابع بدون نقاط أيضا .

لعب فيتا كلوب الكونغولي حتي الأن مباراة واحدة فقط وتعثر فيه أمام نظيره شيبيه القبائل الجزائري ، وأنتهت المباراة بنتيجة 0-1 واحرز الهدف اللاعب "توفيق عدادي " في الدقيقة 66 وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من البطولة ، علي ملعب "1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو ".

بينما لعب الرجاء البيضاوي مباراة واحدة فقط ايضا وتلقي الهزيمة من نظيره الترجي الرياضي، وأنتهت المباراة بنتيجة "0-2 لصالح التونسي " واحرز الاهداف اللاعب " أنيس البدري " في الدقيقة 8 من بداية الشوط الاول ، ثم احرز الهدف الثاني " ابراهيما واتارا " في الدقيقة 15 من عمر وزمن المباراة ، وذلك في يوم 30 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الأولي ، علي ملعب " المركب الرياضي محمد الخامس ".

يلا شوت مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة دري أبطال أفريقيا 2019/2019

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح "فيتا كلوب الكونغولي" في التغلب عي نظيره "الرجاء البيضاوي " وأنتهت المباراة بنتيجة 1-3 ، و أفتتح التسجيل في المباراة اللاعب " عبدالله الاله الحافيظي " في الدقيقة 21 لصالح فيتا ، ثم احرز هدف التعادل اللاعب " جان مارك موكاسو " في الدقيقة 45 ، ثم احرز الهدف الثاني في شباك المغربي اللاعب "موكوكو باتيزاديو " في الدقيقة 71 ، وأختتم التسجيل بالهدف الثالث اللاعب "فابريس نجوما " في الدقيقة 74 علي ملعب" الشهداء"

وذلك في يوم 2 من شهر ديسمبر في عام 2018 ، ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

قرر "الرجاء البيضاوي " استبعاد اللاعب "مالانجو " من مباراة فيتا كلوب في الكونغو وذلك بسبب خوف اللاعب و الرجاء من أن يتعرض اللاعب لمضايقات من الرئيس المازيمبي الذي تقدم بشكوي للفيفا ضد مالانجو بسبب توقيع اللاعب للرجاء ، ويخشي الرجاء من المازيمبي "مويس كاتومبي " بسبب نفوذه الكبيرة التي يتمتع بها داخل البلد ، كما أن أتحاد الكورة الكونغولي يقوم بدعم كبير له ، وتعرض اللاعب منذ فترة قد احتجز في الكونغو من طرف فيتا كلوب عندما كان هناك في زيارة خاصة ، ولاكن تدخل الرجاء وطلب الانصاف من الفيفا وضغط علي الكونغولي كي يتم تسريح اللاعب .

يلا شوت مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الجمعة 6-12-2019 في بطولة دري أبطال أفريقيا 2019/2019

ويعاني الرجاء من الاصابات التي ضربت الفريق قبل المواجهة القوية التي تجمعه مع فيتا كلوب " حيث تأكد رسميا غياب ثلاثي المغربي " عمر بوطيب ، بدر بانون ، عبدالاله الحافيظي " ويشكو أيضا اللاعب الكاميروني (باتريس نجاه ) من اصابة خفيفة ، بحسب ما صرح به "جمال سلامي " مدرب الرجاء البيضاوي ، ووضعت الغيابات الكثيرة والاصابات جمال في موقف صعب وبدأ في البحث عن البدائل لتعويض الغائبين ، ويسعي المغربي في تحقيق الفوز وتعويض الهزيمة التي تلقاها من الترجي التونس في الجولة الأولي

مشاهدة مباراة فيتا كلوب ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر في بطولة دري أبطال أفريقيا

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ويسعي " فيتا كلوب " لتحقيق الانتصار علي نظيره الرجاء البيضاوي لحصد الثلاث نقاط وتعويض المباراة التي تعثر فيه في الجولة الأولي ويحاول تحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة ، ويستغل عاملي الارض والملعب والاصابات الي يعاني منها نظيره المغربي وسيقوم بالضغط علي منافسه وخاصة ان المباراة وسط جماهيره وعلي ملعبه وستكون حافظاً كبير له ، من اجل التغلب علي المغربي ، ولاكن لن تكون المباراة سهله اطلاقاً فكلاً منهم يسعي من أجل هدف واحد وهو تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط واسعاد جماهيهم وتحسين مركزاهم في الجدول ، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الأولي ، ويعتبر تحدي كبير بالنسبة لجمال سلامي خاصة بعد المشاكل التي يعاني منه مع الرئيس الكونغولي و الاصابات المؤثرة في صفوف فريقه ، واعترف منذ فترة أنه يعاني من منظومته الدفاعية ويحاول اصلاحها بقدر الامكان .

ويسعى الراقي بقيادة المدير الفني جروس، لتحقيق الفوز على حساب النجوم، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الـ 16 من كأس الملك، وخاصة لأن الراقي يعاني من الكثير من الإصابات بغياب نجميه عمر السومة واللاعب خالد البركة.

موعد مباراة الأهلي والنجوم والقنوات الناقلة

وتنطلق أحداث مباراة

الأهلي

والنجوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة 5:25 بتوقيت السعودية، وفي الساعة الرابعة وخمس وعشرون دقيقة 4:25 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة 6:25 بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال البث الفضائي لقناة السعودية الرياضية KSA sport بوصفها الناقل الرسمي والحصري للدوري السعودي وكأس الملك.

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وجاءت التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي في مواجهة النجوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: لوكاس ليما – حسين عبد الغني – محمد مازن بصاص – يزيد بكر البكر

خط الوسط: بدر منشي – جوزيف دي سوزا – سلطان مندش – نوح الموسى

خط الهجوم: صافي الزقرتي – مهند عسيري