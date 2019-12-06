اونلاين | kora now| مشاهدة مباراة النجوم السعودي والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 06-12-2019 كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora now| مشاهدة مباراة النجوم السعودي والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 06-12-2019 كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويسعى الراقي بقيادة المدير الفني جروس، لتحقيق الفوز على حساب النجوم، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الـ 16 من كأس الملك، وخاصة لأن الراقي يعاني من الكثير من الإصابات بغياب نجميه عمر السومة واللاعب خالد البركة.

موعد مباراة الأهلي والنجوم والقنوات الناقلة

وتنطلق أحداث مباراة

الأهلي

والنجوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة 5:25 بتوقيت السعودية، وفي الساعة الرابعة وخمس وعشرون دقيقة 4:25 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة 6:25 بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال البث الفضائي لقناة السعودية الرياضية KSA sport بوصفها الناقل الرسمي والحصري للدوري السعودي وكأس الملك.

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وجاءت التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي في مواجهة النجوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: لوكاس ليما – حسين عبد الغني – محمد مازن بصاص – يزيد بكر البكر

خط الوسط: بدر منشي – جوزيف دي سوزا – سلطان مندش – نوح الموسى

خط الهجوم: صافي الزقرتي – مهند عسيري