رياضة | الحامول يستضيف بلطيم والصيد ضيفا علي كفر الشيخ ودربي بين عثماثون وسبورتنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحامول يستضيف بلطيم والصيد ضيفا علي كفر الشيخ ودربي بين عثماثون وسبورتنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا السبت منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث لأندية الغربية وكفر الشيخ في الثانية والنصف عصرا، وتأتي المواجهات كالتالي:-

يستضيف فريق الحامول صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة، نظيره بلطيم المتعثر في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، وكان الحامول تغلب علي اتحاد بسيون في الجولة الماضية بهدف نظيف، بينما خسر بلطيم علي أرضه من عثماثون طنطا بهدفين دون رد.

ويستضيف استاد طنطا ديربي بين عثماثون طنطا بقيادة محمد علوش، وسبورتنج كاسل الذي يقوده أيمن دربالة فنيا، ويحل سبورتنج في المركز الرابع برصيد 15 نقطة وكان قد فاز علي الحنفي في المباراة الأخيرة بهدفين لهدف، ويليه عثماثون بنفس الرصيد في المركز الخامس، وأيضا حقق فوزا خارج أرضه بهدفين نظيفين علي بلطيم بالجولة الماضية.

ويواجه مركز شباب الحنفي نظيره مطوبس، ويدخل الحنفي المباراة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بعد الهزيمة من سبورتنج في الجولة الماضية، بينما يخوض مطوبس اللقاء في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بعد تلقيه هزيمة كبيرة من كفر الشيخ بالجولة الثامنة بخماسية مقابل هدف.

Advertisements

وعلي ملعب كفر الشيخ، يحل صيد المحلة بقيادة طارق السعيد صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة ضيفا ثقيلا علي كفر الشيخ متصدر المجموعة بفارق نقطة وحيدة، وكان الفريقان قد حققا كلاهما الفوز في مباراتهما الأخيرة، حيث فاز كفر الشيخ بخماسية مقابل هدف علي مطوبس، وأيضا حقق صيد المحلة الفوز بثلاثية دون رد علي سيدي سالم.

ويستضيف ملعب سيدي سالم لقاء الجارحين بين فريق سيدي سالم صاحب المركز ال13 برصيد 5 نقاط، ودسوق صاحب المركز ال11 برصيد 11 نقطة، وخسر الفريقين في الجولة الماضية، حيث تلقي سيدي سالم الهزيمة بثلاثية نظيفة، وخسر دسوق من شباس الشهداء بهدف دون رد.

ويلتقي الزعفران صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، نظيره إتحاد بسيون الذي يحتل المركز 12 برصيد 5 نقاط، وكان الزعفران قد تعادل مع سمنود بهدف لكل منهما، وخسر اتحاد بسيون من الحامول بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وفي ختام المواجهات، يحل شباس الشهداء صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ضيفا ثقيلا علي سمنود صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة، وكان قد تعادل صاحب الأرض بهدف مع نظيره الزعفران، وفاز فريق الضيف علي دسوق بهدف نظيف.

1- كفر الشيخ 19 نقطة

2- صيد المحلة 18 نقطة

3- الحامول 16 نقطة

4- سبورتنج 15 نقطة

5- عثماثون 15 نقطة

6- سمنود 15 نقطة

7- الزعفران 13 نقطة

8- شباس الشهداء 12 نقطة

9- بلطيم 9 نقاط

10- مطوبس 5 نقاط

11- دسوق 11 نقطة

12- اتحاد بسيون 5 نقاط

13- سيدي سالم 5 نقاط

14- شباب الحنفي 4 نقاط

