رياضة | تصريح مثير من دي خيا عن ديربي مانشستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من دي خيا عن ديربي مانشستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن مواجهة فريقه لجاره مانشستر سيتي في موقعة "الديربي" والمقرر لها مساء غد.

يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال دي خيا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ". لدي العديد من الذكريات الجيدة في ديربي مانشستر. إنها دائمًا مباريات ممتعة ، مليئة بالإثارة والتوتر ، وهناك دائمًا شيء خاص يحدث في هذه المباريات".

وأضاف :"لذا دعونا نأمل أن نحصل على النقاط الثلاث في هذا الديربي الذي سيكون هامًا لنا".

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وتابع :"أنا متحمس لمحاولة تقديم أداء جيد حتى نتمكن بالخروج من المباراة بالنقاط الثلاث ، والتي ستكون رائعة بالنسبة لنا".

وواصل :"إنها مباراة إستثنائية ، مباراة ديربي ، ضد فريق قوي لديه طريقة واضحة للعب ويحب الإستحواذ على الكرة".

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في الفوز على توتنهام في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف ليتذوق الفوز في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين".