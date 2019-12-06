شكرا لقرائتكم عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام أول أغسطس بعد غيابه عن لقاء الشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتى عودة "عواد" بعد غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الشرقية والتى جمعت الفريقين فى مستهل مشواره ببطولة كأس مصر، التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، حيث حقق الفوز على الفريق الشرقاوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء الأربعاء الماضى، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة المحلية.
وكان محمد عواد قد تغيب عن الزمالك فى لقاء الشرقية نظرا لإيقافه لحصوله على الإنذار الثالث ولكن حرص جهاز الفريق الأبيض على تجهيزه للعودة إلى حراسة مرمى الفريق فى مواجهة الغد مع الفريق الأنجولى.
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