شكرا لقرائتكم على لطفي ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من إجهاد الخلفية فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب علي لطفي عن مران الفريق الجماعي أمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه.
ويخضع اللاعب للفحص الطبي في أول مران للفريق عقب مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء اليوم لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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