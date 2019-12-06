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برنامج تأهيلى لـ محمود متولى فى الأهلى الأسبوع المقبل...

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جدة - عمرو شويل يخوض محمود متولي مدافع الأهلي الاثنين المقبل مرحلة جديدة من التأهيل وذلك بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

 

وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، غادر وعلى إثرها الملعب وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة.

 

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وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية في الجيم علي أن يبدأ الاثنين المقبل مرحلة الجري حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.

 

 

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