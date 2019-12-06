شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد كرة السلة عن جدول مباريات البطولة الأفريقية لأندية سيدات كرة السلة ، و التى يشارك فيها من مصر فريقى الاهلى و سبورتنج . ووفقا للجدول الذى تم إعلانه جاءت المباريات كالتالى .. 6 ديسمبر الأهلى مع فاب الكاميرونى سبورتنج مع انرجى البنينى 7 ديسمبر سبورتنج مع انتركلوب الأنجولى Advertisements الأهلى مع ايه اس بى الكونغولى 8 ديسمبر راحة للفرق المصرية 9 ديسمبر راحة لكل فرق البطولة 10 ديسمبر الأهلى وفيروفيارو الموزمبيقى سبورتنج مع وزارة جبل النار النيجيرى

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