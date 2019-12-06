شكرا لقرائتكم علي معلول يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن الأهلي يواجه الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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