شكرا لقرائتكم الاتحاد اليابانى للجودو يدعم مصر بـ 272 مرتبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الاتحاد اليابانى للجودو ، بدعم نظيره المصرى بعدد 272 مرتة " بساط جودو " لتوزيعهاعلى الأندية و الهيئات و كذلك لتدريب المنتخبات المختلفة بالاتحاد.

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جاء الدعم الذى أرسله الاتحاد اليابانى بعد الاتفاق الذى تم بين مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ، ويامشتا رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية ورئيس الاتحاد اليابانى للجودو ، وتم إرسال الأبسطة الى ميناء الاسكندرية وجارى إنهاء الإجراءات والاستخلاص الجمركى الخاص بها .

يذكر أن الاتحاد الدولى وافق امس على دعم 6 لاعبين من المنتخب ومعهم مدرب ، للمشاركة فى بطولتى جراند سلام بباريس و ألمانيا ، على أن يتحمل الاتحاد الدولى تكاليف إقامة وتذاكر السفر للاعبين و المدرب.