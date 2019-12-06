شكرا لقرائتكم الاتحاد اليابانى للجودو يدعم مصر بـ 272 مرتبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام الاتحاد اليابانى للجودو ، بدعم نظيره المصرى بعدد 272 مرتة " بساط جودو " لتوزيعهاعلى الأندية و الهيئات و كذلك لتدريب المنتخبات المختلفة بالاتحاد.
جاء الدعم الذى أرسله الاتحاد اليابانى بعد الاتفاق الذى تم بين مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ، ويامشتا رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية ورئيس الاتحاد اليابانى للجودو ، وتم إرسال الأبسطة الى ميناء الاسكندرية وجارى إنهاء الإجراءات والاستخلاص الجمركى الخاص بها .
يذكر أن الاتحاد الدولى وافق امس على دعم 6 لاعبين من المنتخب ومعهم مدرب ، للمشاركة فى بطولتى جراند سلام بباريس و ألمانيا ، على أن يتحمل الاتحاد الدولى تكاليف إقامة وتذاكر السفر للاعبين و المدرب.
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