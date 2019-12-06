شكرا لقرائتكم ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه منافسيه باستاد السلام؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء غداً السبت، على ستاد الأهلى "السلام سابقًا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لتعويض هزيمته فى الجولة الأولى على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد، ليتذيل الأبيض المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما احتل الفريق الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

شهد ستاد السلام قبل تحويله إلى ستاد الأهلى، إقامة عدد من المباريات للزمالك سواء على مستوى بطولة دورى أبطال إفريقيا أو فى الدورى الممتاز، ويرصد "اليوم السابع" نتائج الأبيض التى تحققت عندما واجه منافسيه على هذا الملعب قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى..



- الزمالك يُعانى فى الدورى على ستاد السلام الزمالك خاض 4 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السلام، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها.

البداية كانت أمام مصر للمقاصة فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد زيزو.

ثم تعادل الزمالك مع إف سى مصر، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

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ثم فاز الزمالك على المقاولون العرب، بهدفي مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأخيرًا هُزم الزمالك من إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وإجمالا احتل الزمالك المركز الخامس بترتيب الدورى الممتاز، برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها، سجل خلالهم 6 أهداف واستقبل 4 أهداف أخرى.





- الخروج من الأزمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي

وفى دورى أبطال إفريقيا، خاض الزمالك مباراة واحدة على ستاد السلام، أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة المباراة بعدما رفض الفريق السنغالى تغيير ملعب اللقاء وخوضها على ستاد برج العرب، بدلا من الموعد المحدد قبلها بإقامتها على ستاد بتروسبورت، لتقام بعد إعادتها على ستاد السلام، حيث حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.