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«معلول» يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يبدأ علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريبات الجري حول الملعب بداية من مران الفريق بعد غدٍ الأحد، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

 

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وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا متأثرا بإصابته بشد في العضلة الضامة، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

 

يذكر أن الأهلي يواجه الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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