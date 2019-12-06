شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد دولاب بطولات طارق مؤمن ورنيم الوليلى لاعبى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر طارق مؤمن ورنيم الوليلي أحد أشهر أبطال الاسكواش المصرى، حيث يحتل البطل المصرى طارق مؤمن المركز الرابع فى التصنيف العالمى للرجال، كما توج مؤخراً ببطولة العالم للمرة الأولى فى تاريخه.

أما رنيم الوليلي، زوجة طارق مؤمن، فهى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وسبق لها أن حصدت بطولة العالم للسيدات عام 2017، كما أكملت البطلة المصرية عاماً من الصدارة على التصنيف العالمي خلال شهر ديسمبر الجاري.

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الثنائي المصري حقق إنجازاً فريداً وغير مسبوق فى أى لعبة، وهو أنهما أول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم في لعبة واحدة على مستوى العالم، وهو الإنجاز الذى تفرد به الاسكواش المصرى عن غيره من الألعاب.

طارق ورنيم توجا بالعديد من الألقاب خلال مسيرتهما الاحترافية إلا أنهما يحتفظان بالكئوس في منزل العائلات وأبقيا بعض الألقاب في منزل الزوجية، وينشرسوبر كورة صورة دولاب بطولات الثنائي المصري.

لمشاهدة دولاب بطولات طارق مؤمن ورنيم الوليلي بطلا الاسكواش عبر سوبر كورة.. من هنا