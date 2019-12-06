سوبر كورة.. شاهد دولاب بطولات طارق مؤمن ورنيم الوليلى لاعبى الاسكواش

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أما رنيم الوليلي، زوجة طارق مؤمن، فهى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وسبق لها أن حصدت بطولة العالم للسيدات عام 2017، كما أكملت البطلة المصرية عاماً من الصدارة على التصنيف العالمي خلال شهر ديسمبر الجاري.
الثنائي المصري حقق إنجازاً فريداً وغير مسبوق فى أى لعبة، وهو أنهما أول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم في لعبة واحدة على مستوى العالم، وهو الإنجاز الذى تفرد به الاسكواش المصرى عن غيره من الألعاب.
طارق ورنيم توجا بالعديد من الألقاب خلال مسيرتهما الاحترافية إلا أنهما يحتفظان بالكئوس في منزل العائلات وأبقيا بعض الألقاب في منزل الزوجية، وينشرسوبر كورة صورة دولاب بطولات الثنائي المصري.
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