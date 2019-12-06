شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد اليابانى للجودو يدعم مصر بـ 272 مرتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد اليابانى للجودو دعم نظيره المصرى بـ272 مرتبة "بساط جودو" لتوزيعهاعلى الأندية والهيئات وكذلك لتدريب المنتخبات المختلفة بالاتحاد.

جاء الدعم الذى أرسله الاتحاد اليابانى بعد الاتفاق الذى تم بين مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ويامشتا رئيس اللجنة الأوليمبية اليابانية ورئيس الاتحاد اليابانى للجودو، وتم إرسال الأبسطة الى ميناء الإسكندرية وجارى إنهاء الإجراءات والاستخلاص الجمركى الخاص بها .

يذكر أن الاتحاد الدولى وافق أمس على دعم 6 لاعبين من المنتخب ومعهم مدرب للمشاركة فى بطولتى جراند سلام بباريس وألمانيا، على أن يتحمل الاتحاد الدولى تكاليف إقامة وتذاكر السفر للاعبين والمدرب.