الامارات | بيل لا يرغب في الرحيل رغم عدم سعادته مع "الملكي"

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل لا يرغب في الرحيل رغم عدم سعادته مع "الملكي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف وكيل الويلزي غاريث بيل، غوناثان بارنيت، أن اللاعب لا يشعر بالسعادة في ريال مدريد، لكن ذلك لا يعني أنه سيرحل خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

تحدث بارنيت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مؤكداً أن بيل لم يطلب إليه قط الرحيل، وأن لديه عقداً سارياً مع ريال مدريد.

وأوضح: "لا يشعر بالحماسة"، رداً على سؤال حول ما إذا كان بيل سعيداً في مدريد، مضيفاً: "لديه عقداً وطالما كان لاعباً في ريال مدريد سيمنحه 100% من مجهوده، يريد حصد الألقاب مثل الدوري ودوري الأبطال وكل شيء، لن يؤثر ذلك على لعبه".

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