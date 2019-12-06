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الامارات | بيل لا يرغب في الرحيل رغم عدم سعادته مع "الملكي"

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف وكيل الويلزي غاريث بيل، غوناثان بارنيت، أن اللاعب لا يشعر بالسعادة في ، لكن ذلك لا يعني أنه سيرحل خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

تحدث بارنيت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مؤكداً أن بيل لم يطلب إليه قط الرحيل، وأن لديه عقداً سارياً مع ريال مدريد.

وأوضح: "لا يشعر بالحماسة"، رداً على سؤال حول ما إذا كان بيل سعيداً في مدريد، مضيفاً: "لديه عقداً وطالما كان لاعباً في ريال مدريد سيمنحه 100% من مجهوده، يريد حصد الألقاب مثل الدوري ودوري الأبطال وكل شيء، لن يؤثر ذلك على لعبه".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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