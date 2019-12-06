الأهلي والهلال السوداني.. تاريخ مواجهات الفريقين بدوري ابطال افريقيا...

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جدة - عمرو شويل الاهلي والهلال يستعرض "الخليج 365" تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني، في دوري ابطال افريقيا، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي "السلام سابقاً" بالقاهرة ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2019/2020 . Advertisements الأهلي والهلال السوداني التقى الأهلي والهلال السوداني، 6 مواجهات على مدار تاريخ الفريقين فى دوري ابطال افريقيا، حيث تعد مواجهة اليوم الجمعة رقم 7 فى تاريخ المواجهات، حيث فاز الأهلي فى مواجهتين وخسر فى مواجهتين، وتعادل الفريقين سلبياً فى مواجهتين .

الاهلي والهلال وسجل لاعبو الأهلي في شباك فريق الهلال السوداني في 4 مناسبات واستقبلت شباكه 4 أهداف ، حيث سجل أهداف الأهلي فى شباك الهلال هم أيمن شوقي والأنجولي فلافيو أمادو وأسامة حسني. وسجل لاعبو الأهلي في شباك فريق الهلال السوداني في 4 مناسبات واستقبلت شباكه 4 أهداف ، حيث سجل أهداف الأهلي فى شباك الهلال هم أيمن شوقي والأنجولي فلافيو أمادو وأسامة حسني.

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