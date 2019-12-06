شكرا لقرائتكم سلة سيدات الأهلى تواجه فاب الكاميرونى فى ضربة بداية البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كما يلتقى فريق سلة سبورتنج مع نظيره انرجى البنينى ، فى منافسات نفس الجولة أيضا ، على ان تقام مباراة الفريق السكندرى بعد مراسم افتتاح البطولة.
فيما يخص سبورتنج فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى، بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري.
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