شكرا لقرائتكم كارتيرون يوافق على تخفيض راتبه إلى 67 ألف دولار فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسؤولو الزمالك لاتفاقاً نهائياً مع الفرنسى باتريس كارتيرون، على تقاضى 67 ألف دولار شهرياً، بعد مطالبة المدرب الفرنسى بتقاضى 100 ألف دولار شهرياً.

وتولى كارتيرون، قيادة الزمالك، لمدة سنة قابلة للتمديد، وذلك خلفاً للصربى ميتشو الذى تمت إقالته من منصبه على خلفية سوء النتائج فى المرحلة الأخيرة.

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وقاد الفرنسى كارتيرون، الزمالك، بداية من لقاء الشرقية فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، والذى انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول أمس الأربعاء، ثم قاد المدرب الفرنسى مران الفريق بالأمس فى أول مران تحت قيادته استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، التى ستقام غداً السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الزمالك، مؤتمرا صحفيا، بعد غد الأحد، لتقديم كارتيرون برفقة جهازه المعاون الجديد فى القلعة البيضاء بعد الانتهاء من مواجهة الفريق الأنجولى.