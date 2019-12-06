شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. فايلر يقرر الدفع بمحمد هانى بجوار رامي ربيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى على الدفع بمحمد هانى بجوار رامي ربيعه فى قلب الدفاع خلال لقاء الهلال السودانى فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم باستاد الاهلى بالسلام فى فعاليات الجولة لاثانية من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا .

جاء قرار فايلر الدفع بمحمد هانى لتأمين الدفاع فى ظل غياب أيمن اشرف للايقاف بعد طرده فى لقاء النجم الساحلى فى الجولة الاولى وايضا غياب محمود متولى للاصابة بينما لم يقتنع فايلر فى الفدع بياسر ابراهيم خلال الفترة الحالية وايضا سعد سمير الذى تم قيده امس فى القائمة الافريقية.

ويرغب الاهلي في حصد النقاط الثلاثة من بطل السودان القوي الذي فاز في لقاء الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم الزيمبابوي ، و"ذاكر" الاهلي الخصم السوداني جيداً قبل لقاء الليلة من خلال مشاهدة مباراة الجولة الأولى مع بطل زيمبابوي وأعد المدرب السويسري خطة جيدة لتجهيز لاعبيه للانقضاض على الهلال وخطف النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور نصف النهائي وإستكمال مشوار إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الجزيرة منذ عام 2013.