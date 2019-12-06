شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الهلال .. فايلر يقرر الدفع بمحمد هانى بجوار رامي ربيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء قرار فايلر الدفع بمحمد هانى لتأمين الدفاع فى ظل غياب أيمن اشرف للايقاف بعد طرده فى لقاء النجم الساحلى فى الجولة الاولى وايضا غياب محمود متولى للاصابة بينما لم يقتنع فايلر فى الفدع بياسر ابراهيم خلال الفترة الحالية وايضا سعد سمير الذى تم قيده امس فى القائمة الافريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد الهلال .. فايلر يقرر الدفع بمحمد هانى بجوار رامي ربيعه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.