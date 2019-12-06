شكرا لقرائتكم شاهد دولاب بطولات طارق مؤمن ورنيم الوليلي بطلا الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر طارق مؤمن ورنيم الوليلي أحد أشهر أبطال الاسكواش المصري، حيث يحتل البطل المصري طارق مؤمن المركز الرابع في التصنيف العالمي للرجال، كما توج مؤخراً ببطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه.

أما رنيم الوليلي زوجة طارق مؤمن فهي المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش وسبق لها أن حصدت بطولة العالم للسيدات في عام 2017، كما أكملت البطلة المصرية عاماً من الصدارة على التصنيف العالمي خلال شهر ديسمبر الجاري.

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الثنائي المصري حقق إنجازاً فريداً وغير مسبوق في أي لعبة، وهو أنهما أول زوجين يحصدان لقب بطولة العالم في لعبة واحدة على مستوى العالم، وهو الانجاز الذي تفرد به الاسكواش المصري عن غيره من الألعاب.

طارق ورنيم توجا بالعديد من الألقاب خلال مسيرتهما الاحترافية إلا أنهما يحتفظان بالكئوس في منزل العائلات وأبقيا بعض الألقاب في منزل الزوجية، وينشرسوبر كورة صورة دولاب بطولات الثنائي المصري.



