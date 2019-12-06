شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لتكرار سيناريو 2006 في مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي يبحث عن تصحيح المسار بعدما خسر اللقاء الأول أمام فريق النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد جاء عن طريق ياسين الشيخاوي، حيث يتذيل الفريق الأحمر المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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ويسعى النادي الأهلي لتكرار نفس سيناريو عام 2006 عندما خسر من الصفاقسي التونسي بهدف دون رد على ملعب الطيب المهيري قبل أن يبدأ تصحيح المسار بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل لاشيء في القاهرة ليكون ذلك الفوز هو بداية مشوار الفريق الأحمر نحو اللقب بعد التأهل إلى دور نصف النهائي وتخطي عقبة أسيك أبيدجان في الدو نصف النهائي ثم الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية بهدف محمد أبو تريكة الشهير.

الجدير بالذكر أن المباراة الوحيدة التي جمعت بين الأهلي والهلال السوداني خلال شهر ديسمبر في المسابقات الافريقية كانت في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بثنائية نظيفة يوم 18 ديسمبر 1987.