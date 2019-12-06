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فايلر يدفع بـ محمد هانى بجوار رامى ربيعة فى دفاع الأهلى أمام الهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى ، على الدفع بمحمد هانى بجوار رامى ربيعة فى قلب الدفاع خلال لقاء الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد الأهلى بالسلام، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويأتى قرار فايلر بالدفع بمحمد هانى لتأمين الدفاع فى ظل غياب أيمن أشرف للإيقاف بعد طرده فى لقاء النجم الساحلى فى الجولة الأولى، وغياب محمود متولى للإصابة، فى الوقت الذى لم يقتنع فايلر بالدفع بياسر إبراهيم خلال الفترة الحالية وأيضا سعد سمير الذى تم قيده أمس فى القائمة الأفريقية.

ويرغب الاهلي في حصد النقاط الثلاثة من بطل السوداني القوى الذى فاز فى لقاء الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم الزيمبابوى، ودرس الأهلي الخصم السوداني جيداً قبل لقاء الليلة من خلال مشاهدة مباراة الجولة الأولى مع بطل زيمبابوي، وأعد المدرب السويسري خطة جيدة لتجهيز لاعبيه للانقضاض على الهلال وخطف النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور نصف النهائي واستكمال مشوار إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الجزيرة منذ عام 2013.

 

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