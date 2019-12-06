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الأهلى مع فاب الكاميرونى وسبورتنج مع إنرجى البنينى بافتتاح بطولة أفريقيا للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق سلة الأهلى سيدات، اليوم الجمعة، مع فاب الكاميرونى فى أول أيام البطولة الأفريقية للأندية التى تنطلق اليوم باستاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى.

كما يلتقى فريق سلة سبورتنج مع نظيره إنرجى البنينى فى منافسات نفس الجولة أيضا، على أن تقام مباراة الفريق السكندرى بعد مراسم افتتاح البطولة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فيروفيارو الموزمبيقى وقال الكاميروني و إيه اس بى الإيفوارى .

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فيما يخص سبورتنج فيقع في المجموعة الأولى بجانب انتركلوب الانجولى بالإضافة إلى ام اف بى النيجيري .

 

 

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