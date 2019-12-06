قصة صور .. نجمات الرياضة فى أحضان ست الحبايب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأم فى حياة أبناءها فهى المخلوقة التى وضعت الجنة تحت أقدامها ، لما تبذله من جهد و تعب فى تربية ابناءها .
و نجد أن نجمات الرياضة يرجعن إنجازاتهن إلى ست الحبايب التى تحملت الكثير من الصعوبات من أجل ظهور بطلات فى اللعبات المختلفة .
و تحرص دائما نجمات الرياضة على نشر لقطات تجمعهم مع ست الحبايب عبر السوشيال ميديا ، حي يرصدها الخليج 365 فى الصور التالية :
جيانا فاروق بطلة الكاراتيه ووالدتها
مريم مصطفى نجمة طائرة الأهلى ووالدتها الإعلامية هناء حمزة
دعاء حلمى نجمة يد الأهلى مع والدتها
ندى أيمن بطلة الجمبازمع والدتها
فرح رمزى نجمة الطائرة السابقة ووالدتها
نور الشربينى نجمة الغسكواش مع والدها و ست الحبايب
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