شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجمات الرياضة فى أحضان ست الحبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأم فى حياة أبناءها فهى المخلوقة التى وضعت الجنة تحت أقدامها ، لما تبذله من جهد و تعب فى تربية ابناءها .

و نجد أن نجمات الرياضة يرجعن إنجازاتهن إلى ست الحبايب التى تحملت الكثير من الصعوبات من أجل ظهور بطلات فى اللعبات المختلفة .

و تحرص دائما نجمات الرياضة على نشر لقطات تجمعهم مع ست الحبايب عبر السوشيال ميديا ، حي يرصدها الخليج 365 فى الصور التالية :



جيانا فاروق بطلة الكاراتيه ووالدتها

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مريم مصطفى نجمة طائرة الأهلى ووالدتها الإعلامية هناء حمزة



دعاء حلمى نجمة يد الأهلى مع والدتها



ندى أيمن بطلة الجمبازمع والدتها



فرح رمزى نجمة الطائرة السابقة ووالدتها