شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي vs الهلال.. 5 مشاهد تاريخية فى ديربى وادى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأهلي يبحث عن تصحيح المسار بعدما خسر اللقاء الأول أمام فريق النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد فى مواجهة الهلال السودانى الذى حقق الفوز بالمباراة الأولى على حساب بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف.

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تاريخيا تقابل الهلال السودانى مع الفرق المصرية فى 34 مواجهة بالمسابقات الأفريقية، حقق الهلال الفوز فى 7 مباريات مقابل 15 انتصارا للفرق المصرية، وحسم التعادل 12 لقاءً، وسجلت الفرق المصرية 42 هدفاً والسودانية 29.

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