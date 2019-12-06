شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي vs الهلال.. 5 مشاهد تاريخية فى ديربى وادى النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الأهلي يبحث عن تصحيح المسار بعدما خسر اللقاء الأول أمام فريق النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد فى مواجهة الهلال السودانى الذى حقق الفوز بالمباراة الأولى على حساب بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف.
تاريخيا تقابل الهلال السودانى مع الفرق المصرية فى 34 مواجهة بالمسابقات الأفريقية، حقق الهلال الفوز فى 7 مباريات مقابل 15 انتصارا للفرق المصرية، وحسم التعادل 12 لقاءً، وسجلت الفرق المصرية 42 هدفاً والسودانية 29.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأهلي vs الهلال.. 5 مشاهد تاريخية فى ديربى وادى النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.