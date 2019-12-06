شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقود دفاع الزمالك فى مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك خدمات محمود علاء، مدافع الفريق، حيث يستعد اللاعب للعودة لقيادة خط الدفاع أمام أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتأتى عودة محمود علاء لقيادة خط دفاع الزمالك بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الشرقية والتى جمعت الفريقين فى مستهل مشواره ببطولة كأس مصر، التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، حيث حقق الفوز على الفريق الشرقاوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء الأربعاء الماضى، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة المحلية.

وغاب علاء عن قيادة دفاع الزمالك أمام الشرقية للإيقاف، لحصوله على ثلاثة إنذارات فى مباراة إنبى، التى أقيمت فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فيما سيستمر غياب محمود حمدى الونش، مدافع الأبيض عن مباراة أول أغسطس أيضًا، بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى.