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شوقى غريب يضع شرطاً قبل مناقشة عروض ودية مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه لن يلعب مباريات ودية قبل أولمبياد طوكيو 2020 إلا أمام منتخبات تأهلت بالفعل للبطولة، وهو الشرط الأساسى والمعيار الأهم عند المفاضلة بين العروض المقدمة للفراعنة.

وتلقى منتخب مصر الأولمبى عروضا من اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا مؤخرا، لمواجهة أحدهم وديا استعدادا للأولمبياد فى شهر مارس المقبل ضمن الأجندة الدولية.. وضمنت منتخبات فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من قارة أوروبا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة، وكل من مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا عم قارة أفريقيا، التواجد في أولمبياد طوكيو.

من المنتظر حسم الـ7 بطاقات المتبقية عن قارات آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية، العام المقبل.

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