ميتشو يوجه رسالة إلى الزمالك بعد إقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ألقى الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للزمالك، خطاب الوداع بعد أيام قليلة من رحيله عن تدريب الفريق الأبيض، معربًا عن خالص تقديره لجميع اللاعبين والإدارة وموظفي النادي.

وكتب ميتشو عبر حسابه على "تويتر": "ممتن لجميع المصريين أصحاب المصالح في لعبتنا لكرة القدم، خاصةً أولئك الذين يبقون الزمالك في قلب الرحلة التي لا تُنسى والتي مررنا بها جميعًا".

وأضاف صباح اليوم الجمعة: "خالص التقدير لجميع اللاعبين والموظفين والإدارة، كان من دواعي الشرف والسرور والامتياز للعيش وحب كرة القدم معكم".

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وأتم قائلا: "حظ سعيد وأفضل للجميع".

كما نشر ميتشو صورة تبين تتويجه بكأس مصر للموسم الماضي (2018-2019)، مع إظهار نسبة انتصاراته التي بلغت 64% خلال 13 مباراة قاد خلالها الزمالك في جميع المسابقات.

يُذكر أن الزمالك أعلن إقالة ميتشو بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة، قبل الاستعانة بخدمات الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى مسؤولية الفريق في لقاء الشرقية بالكأس.