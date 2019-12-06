السلحدار يطلب تدعيم هجوم الإسماعيلى فى يناير

أعرب ادهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للاسماعيلى عن حزنه لتعادل الاسماعيلى بملعبه امام طنطا فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.

وقاد السلحدار ومحمد محسن ابو جريشة المباراة بعد رحيل المدرب الصربى يسيتش ميودراج.

وقال: واجهنا ظروفًا صعبة قبل اللقاء بسبب الحالة النفسية السيئة للاعبينا بعد الهزيمة

بثلاثية نظيفة من الاتحاد الاسكندرى وحاولنا تخطى تلك الاحزان امام طنطا دون جدوى.

واضاف السلحدار : طلبنا من الاداره التعاقد مع لاعبين فى الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة فى الهجوم.

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ووعد السلحدارجمهور الإسماعيلى بتقديم أداء مرضى خلال مباراة

الغد أمام الاعلاميين بكأس مصر.

ومن جانبه اوضح الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى أن أسامة إبراهيم يعانى من شد خفيف فى العضلة الخلفية، بينما يعانى باهر المحمدى من شد فى العضلة الضامة.

وأتم طبيب الفريق أن اللاعبين سيغيبان امام الاعلاميين خشية معاودة الشد العضلى وسيكونان جاهزين للمشاركة أمام مصر المقاصه فى الجولة السابعة للدورى يوم الاربعاء المقبل.