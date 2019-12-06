اليوم.. افتتاح البطولة الأفريقية لأندية سيدات السلة

يفتتح مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، البطولة الأفريقية لسيدات السلة التى تقام بصالة استاد القاهرة وتستمر حتى 15 ديسمبر الجارى، بمشاركة كل من الأهلى وسبورتنج من مصر وفيروفياريو الموزمبيقى حامل اللقب والمحارب الجوى ووزارة جبل النار من نيجيريا وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى وفاب الكاميرونى وأنيرجى البنينى وموانى الكينىوإنتر كلوب الأنجولى.
وتمنى خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة السلة ومدير البطولة أن يجمع نهائى البطولة بين الثنائى المصرى الأهلى وسبورتنج.
وقال على هاشم المدير الفنى لفريق سلة الأهلى إن فريقه يسعى للفوز باللقب، مشيراً إلى أن البطولة يشارك بهافرق متميزة، وأشار الى أنه لا يوجد ضغط على لاعبات الأهلى فنحن فى تركيز تام لرفع كل الضغوط عن اللاعبين، وبالإضافة إلى أن الجمهور واع وهو عامل رقم واحد لتحفيز اللاعبات وأيضا من يلعب بالنادى الأهلى يكون معتاداً دائماً على وجود جماهير.
بينما قال عمرو عاشور، المدير الفنى لفريق سبورتنج، أتمنى أن يكون النهائى مصرياً خالصاً، مؤكداً أنه يوجد خمس فرق قوية فى البطولة بإمكانها المنافسة على اللقب.
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