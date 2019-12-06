اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الرجاء المغربي beIN

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يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيف ثقيل على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش، الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر kora live الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي yalla shoot الرجاء البيضاوي المغربي bein sport hd 1 وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر bein sport hd 1 يلا شووت الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي kora online الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي مشاهدة مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي bein sport hd 1

ويذكر أن فيتا كلوب تلقي هزيمة خارج ملعبه الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما تلقي أيضا فريق الرجاء أيضا هزيمة على ملعبه من فريق الترجي التونسي بهدفين دون رد، الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر kora live الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي yalla shoot الرجاء البيضاوي المغربي bein sport hd 1 وفيتا كلوب الكونغولي بث مباشر bein sport hd 1 يلا شووت الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي kora online الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي مشاهدة مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي bein sport hd 1