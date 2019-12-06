أرقام تهمك قبل قمة جولة الكاليتشو بين إنتر ميلان وروما

الجمعة 6 ديسمبر 2019

تتجه أنظار عشاق الكالتشيو صوب ملعب "جوسيبي مياتزا"، مساء اليوم الجمعة ، لمتابعة القمة الافتتاحية للجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي ستجمع بين صاحب الملعب إنتر ميلان وضيفه فريق العاصمة روما.



ويسعى كل فريق لاستمرار سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم، فصاحب الملعب إنتر ميلانو الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد37نقطة، بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب اليوفنتوس، يهدف لتحقيق الفوز السادس له على التوالي بالكالتشيو ليضمن بقاءه علي كرسي الترتيب، بينما روما يرغب في تحقيق الفوز الثالث علي التوالي لانتزاع المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا من فم كالياري صاحب المركز الرابع الذي يتساوى معه في عدد النقاط برصيد 28 نقطة .

أرقام عليك معرفتها قبل قمة الليلة:

"جوسيبي مياتزا" لاينصر صاحبه أمام روما

لم يحقق إنتر ميلان الانتصار على روما بملعبه "جوسيبي مياتزا"، منذ تغلبه على الذئاب بتصويبة التشيلي جاري ميديل، في المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات الجولة الحادية عشرة موسم 2015_2016.

خاض الفريقان ثلاث مباريات علي أرضية ملعب الأنتر، تعادلا مرتين وفاز روما في واحدة بثلاثية مقابل هدف بإياب موسم 2016_2017.

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التعادل حاسم المواجهات الثلاثة الأخيرة

لم يستطع أحد الفريقين الفوز علي الآخر منذ انتصار إنتر ميلانو على مضيفه روما، بملعب "الأولمبيكو" بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب موسم 2017_2018.

تعادل الفريقان في الثلاث مناسبات الأخيرة

_ إياب موسم 2017_2018 "1_1"

_ ذهاب موسم 2018-2019 "2_2"

_ إياب موسم 2018_2019 "1_1"