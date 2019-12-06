شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحدد وديات المنتخب الاولمبى قبل طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المنتظر حسم الـ7 بطاقات المتبقية عن قارات آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية، العام المقبل.
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