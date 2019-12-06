شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الهلال في مهمة استعادة التوازن الأفريقي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلى في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، مباراة قوية عندما يستضيف الهلال السوداني بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها الأهلي تحت شعار "الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل" لنصف النهائي البطولة بعدما خسر الاهلي في الجولة الأولى من النجم الساحلي بتونس بهدف نظيف في الجولة الأولى.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائري يضم ، كلاً من لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة ويحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الاهلي على موافقة بتواجدهم في مدرجات إستاد السلام.

يدخل الاهلي مباراة الليلة بقيادة مدربه المُتميّز رينيه فايلر الذى لم يخسر معه الفريق سوى مباراة واحدة أمام النجم الساحلي ولظروف يراها كثير من الأهلاوية أنها خارجة عن إرادة الجهاز الفني بعدما طرد الحكم البتسواني بوندو أيمن أشرف في الدقيقة 13.

ويرغب الاهلي في حصد النقاط الثلاثة من بطل السوداني القوي الذي فاز في لقاء الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم الزيمبابوي ، و"ذاكر" الاهلي الخصم السوداني جيداً قبل لقاء الليلة من خلال مشاهدة مباراة الدور الأول مع بطل زيمبابوي وأعد المدرب السويسري خطة جيدة لتجهيز لاعبيه للانقضاض على الهلال وخطف النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للدور نصف النهائي وإستكمال مشوار إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الجزيرة منذ عام 2013.

Advertisements

يعول الاهلي في مباراة الليلة على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية ويستعيد الفريق جهود أكثر من لاعب منحهم فايلر راحة في لقاء بني سويف الأخير بالكأس الذى فاز فيه الأهلي 3/1 يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، رمضان صبحي ، عمرو السولية فيما يفقد الفريق جهود أيمن اشرف للطرد في لقاء النجم الساحلي.

فايلر تحدث مع لاعبي الاهلي كثيراً خلال اليومين الماضيين وحثّهم على ضرورة تحقيق الفوز وتفادي الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراتي النجم الساحلي وبني سويف ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء إهدار الفرص وهي الأزمة التى عانى منها الفريق خلال لقاء بطل تونس وكذلك عدم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة كما وضح أمام بني سويف.

في المقابل ، أكد صلاح آدم، المدير الفني للهلال صعوبة المباراة ، موضحاً أن الأهلي هو سيظل من أفضل الفرق في القارة الإفريقية وهو فريق جدير بالاحترام، مؤكداً أن الهلال سيبذل أقصى الجهود من أجل الخروج بأفضل نتيجة ، مشدداً على أنه جاهز بالسيناريو الذى يحقق له نتيجة جيدة يحافظ بها على حظوظه في التأهل للدور نصف نهائي البطولة.