شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تبدأ تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة والمقرر لها عقب إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا. أرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية لإرسال المقترحات على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة وان الجمعية العمومية العادية الاخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم الغائها.

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